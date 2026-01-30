Il procuratore Gratteri smaschera il fronte del Sì, accusando alcuni di essere in malafede. Durante una diretta su La7, ha commentato che il cosiddetto “sorteggio” non è altro che un elenco di politici già scelti, e non una vera novità. Per quanto riguarda la riforma Nordio, Gratteri dice che non migliora i tempi della giustizia e che il referendum sulla separazione delle carriere si basa più su slogan che su fatti concreti.

La riforma Nordio “non rende la giustizia più veloce” e il referendum sulla separazione delle carriere è costruito su slogan e forzature. Nicola Gratteri, ospite di Piazzapulita su La7, interviene nel dibattito sul voto del 22 e 23 marzo 2026, smontando due argomenti chiave del fronte del Sì: l’idea di una giustizia più rapida e l’accusa di incoerenza rivolta allo stesso procuratore capo di Napoli sul tema del sorteggio nel Csm. A partire da uno slogan sulle “toghe rosse” e su una maggiore rapidità dei processi con la riforma Nordio, Gratteri contesta il legame tra separazione delle carriere e tempi dei processi: “ E la velocità della giustizia dove sarebbe? Che c’entra con la separazione delle carriere, se questi ogni 60 giorni fanno un decreto dove introducono cinque o sei reati nuovi? La velocità di cosa?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Gratteri smonta il fronte del Sì: “Gente in malafede, chiama ‘sorteggio’ un elenco di prescelti della politica”. Su La7

Il dibattito sul referendum sulla giustizia si accende ancora di più dopo le parole di Carofiglio, che dà una mazzata al fronte del Sì.

