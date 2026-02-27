Roma dal 1° luglio Ztl a pagamento per le auto elettriche

A Roma, dal primo luglio sarà attiva una Ztl a pagamento anche per le auto elettriche. La Giunta comunale ha approvato questa misura che entrerà in vigore nel cuore della città. Le auto che rientreranno nella zona saranno soggette a un permesso speciale a pagamento. La decisione riguarda veicoli elettrici e sarà applicata su tutto il perimetro delimitato dalla zona a traffico limitato.

La Giunta di Roma Capitale ha approvato l'introduzione, a partire dal 1° luglio, di un permesso annuale a pagamento per l'accesso negli orari di funzionamento della Ztl del centro storico e delle altre Ztl dei veicoli a trazione esclusivamente elettrica, superando l'attuale regime di accesso gratuito per tutte le auto elettriche. "Per mantenere un regime di favore verso questo tipo di veicoli -fa sapere il Comune in una nota-, il permesso costerà il 50% di quello per i veicoli equivalenti a benzina o diesel, e sarà disponibile per tutti i possessori di auto elettriche e non solo per quelli abilitati a richiedere il permesso per il centro storico".