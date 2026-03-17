Paradise il thriller politico non si ferma | ufficiale il rinnovo per la terza stagione su Disney+

Disney+ ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Paradise, il thriller politico prodotto da Hulu, che tornerà con una terza stagione. La serie, creata da Dan Fogelman, continuerà a raccontare le vicende ambientate nel bunker di Paradise, portando avanti la narrazione iniziata nelle stagioni precedenti. La produzione riprenderà le riprese e i dettagli sulla data di uscita sono ancora da definire.

Il bunker di Paradise riaprirà i battenti. Disney+ ha confermato il rinnovo per la terza stagione della serie drama originale Hulu, nata dalla mente di Dan Fogelman (già creatore di successi come This Is Us e Only Murders in the Building). La notizia arriva mentre il pubblico italiano si prepara al gran finale della seconda stagione, previsto per lunedì 30 marzo. Interpretata dal pluripremiato Sterling K. Brown nel ruolo dell’agente Xavier Collins, la serie si è consolidata come uno dei titoli di punta del catalogo General Entertainment della piattaforma, raccogliendo il plauso della critica (88% su Rotten Tomatoes) e numerose nomination agli Emmy. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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