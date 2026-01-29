Paradise la seconda stagione in arrivo su Disney | rilasciato il trailer

La seconda stagione di Paradise, la serie drama distopica con Sterling K. Brown, arriva su Disney+ il 23 febbraio. Sono stati rilasciati il trailer e i dettagli sulla programmazione. La nuova stagione si preannuncia ricca di colpi di scena e tensioni, con tre episodi disponibili subito al debutto. I fan devono prepararsi a scoprire cosa succede nel mondo di Paradise, mentre la serie si avvicina alla sua seconda stagione.

La seconda stagione di Paradise, con protagonista Sterling K. Brown, arriva su Disney+. Cosa è accaduto nel mondo esterno? Nella seconda stagione, Xavier va alla ricerca di Teri nel mondo esterno e scopre come le persone sono sopravvissute nei tre anni successivi al fatidico "Giorno". A Paradise, intanto, il tessuto sociale si sgretola mentre il bunker deve fare i conti con le conseguenze degli eventi della prima stagione e vengono alla luce nuovi segreti sulle origini della città. Paradise è interpretata da Sterling K. Brown, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Krys Marshall, Enuka Okuma, Aliyah Mastin, Percy Daggs IV e Charlie Evans. 🔗 Leggi su 2anews.it

Perché la seconda stagione di Paradise è la serie che aspettiamo con più ansia nelle prossime settimaneSterling K. Brown torna nei nuovi episodi di una delle produzioni televisive più avvincenti e inaspettate degli ultimi anni (attenzione, spoiler!) ... wired.it

Paradise 2, data d'uscita e trailer della serie su Disney plusSi respira ancora più mistero con la seconda stagione di Paradise. La serie ritorna su Disney Plus e porta la storia fuori dal bunker. Sposta così lo sguardo verso un mondo devastato e pieno di segr ... tag24.it

C'è un mondo oltre il bunker di #Paradise: l'avvincente thriller politico di #DisneyPlus torna il 23 febbraio con la seconda stagione. Guardate qui il trailer ufficiale x.com

Un ritorno che aspetto con impazienza! La seconda stagione di dal 23 febbraio siu #DisneyPlus. #ParadiseHulu - facebook.com facebook