Roma | Papa Leone XIV riceve i vigili del fuoco per il Giubileo

Questa mattina, il comandante dei vigili del fuoco di Roma, Adriano De Acutis, accompagnato dalla dirigente Vicaria Biancamaria Cristini e dal dirigente del Centro operativo nazionale Roberto Gulli’, ha incontrato il Papa Leone XIV. L’occasione è stata la visita istituzionale in vista del Giubileo, un momento di confronto tra le autorità e il Santo Padre per rafforzare il legame tra la comunità dei vigili del fuoco e la Chiesa.

Questa mattina, il comandante dei vigili del fuoco di Roma, Adriano De Acutis, insieme alla dirigente Vicaria, Biancamaria Cristini, e al dirigente del Centro operativo nazionale, Roberto Gulli', ha avuto l'onore di essere ricevuto dal Santo Padre Leone XIV. L'incontro si è svolto presso l'Aula Paolo VI ed è stato organizzato in occasione dell'udienza con le Forze di sicurezza, nonché con gli enti e le associazioni che hanno collaborato attivamente durante il Giubileo 2025. Questo evento rappresenta un'importante opportunità di riconoscimento per il lavoro svolto da tutte le persone coinvolte nella gestione della sicurezza e dell'organizzazione durante il Giubileo, sottolineando l'importanza della collaborazione tra le istituzioni e la comunità.

