Nicola Gratteri | Minori sono diventati carne da macello e utili idioti per il crimine

Nel suo intervento, il procuratore Nicola Gratteri ha evidenziato come i minori siano spesso vittime e strumenti nelle attività criminali. Durante una conferenza a Napoli, ha commentato il recente blitz anticamorra nel casertano, sottolineando il coinvolgimento di minorenni e l’importanza di affrontare il fenomeno con attenzione e responsabilità. La situazione richiede un’analisi approfondita delle dinamiche e delle misure di prevenzione per tutelare i giovani e combattere il crimine organizzato.

«I minori sono diventati carne da macello e utili idioti per il crimine». Così il procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha risposto ai cronisti nel corso della conferenza stampa a Napoli sul blitz anticamorra della Polizia nel rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere, nel casertano, dove sono state arrestate 19 persone tra cui tre minorenni. «Quello di avere nella commissione dei reati, anche di tipo mafioso, sempre più il coinvolgimento dei minori, è un trend nazionale - sottolineato - Un trend in crescita per carenza educativa e perché rischiano meno» degli adulti. Si tratta del risultato, ha spiegato ancora il procuratore di Napoli Nicola Gratteri «di una serie di concause: la carenza educativa, poco terzo settore e anche perché dal punto di vista normativo il minore rischia meno, è meno strutturato sul piano psicologico, quindi viene arruolato come carne da macello, come utile idiota, per trasportare e vendere cocaina, per trasportare armi e andare ad ammazzare».

