Paolo Crepet contro Belve | Disperazione allo stato puro

Paolo Crepet ha recentemente espresso un giudizio severo su Belve, definendolo “disperazione allo stato puro”. Il programma, ormai pilastro della televisione italiana su Rai Due, continua a suscitare opinioni contrastanti tra pubblico e critica. Con ascolti stabili e un ruolo centrale nel panorama televisivo, Belve rimane un punto di riferimento, anche se non mancano le voci critiche che ne sottolineano limiti e problematiche.

Belve è diventato uno dei programmi simbolo della televisione degli ultimi anni. Su Rai Due registra ascolti solidi, è costantemente al centro delle discussioni sui social e viene spesso apprezzato anche da una parte della critica televisiva. Un successo evidente, che però non mette tutti d'accordo. Tra le voci più critiche spicca quella di Paolo Crepet, che ha espresso un giudizio durissimo sul format e sulla sua impostazione. Il noto psichiatra e sociologo ha dichiarato senza mezzi termini che non accetterebbe mai di sedersi di fronte a Francesca Fagnani. Per lui, Belve rappresenta "disperazione allo stato puro", una definizione che ha immediatamente acceso la polemica.

Crepet: “I genitori egocentrici (ed egoisti) rendono i figli fragili. Non sanno più gestire l’intelligenza emotiva” - E non è «giusto» – secondo Paolo Crepet, saggista e psichiatra che negli ultimi anni ha messo sotto la lente ... lanazione.it

Suicidi giovanili, Crepet: “Fallimento della società”/ “Il rapporto con l’IA sostituisce i docenti tutor” - Paolo Crepet riflette sul tema dell'aumento dei suicidi giovanili: secondo lo psichiatra è la somma del fallimento dell'intera società Lo psichiatra infantile Paolo Crepet è intervenuto ieri sera ... ilsussidiario.net

#Merano Al Teatro Kurhaus arriva Paolo Crepet - In questo spettacolo denuncia come il pensiero libero, l’immaginazione e la creatività siano messi in pericolo. 7 marzo 2026 – ore 21:00 Merano (BZ) – Teatro Kurhaus - facebook.com facebook

Psichiatra e sociologo, Paolo Crepet è un pensatore che ama i racconti non scontati e che spesso dice cose scomode da sentire. Nel farlo però rivendica sempre il valore meraviglioso della vita anche quando pare ingabbiata dalle nebbie. St x.com

