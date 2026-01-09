Pancia gonfia dopo le feste? Cosa la provoca e come sgonfiarla in breve tempo secondo l’esperta

La pancia gonfia dopo le festività è un problema comune, spesso legato a cambiamenti nella dieta e nell’assunzione di cibi ricchi di sale e zuccheri. Non sempre si tratta di un aumento di peso, ma di accumulo di gas o ritenzione idrica. Con alcune semplici strategie e cambiamenti nello stile di vita, è possibile ridurre rapidamente il gonfiore e ritrovare il comfort addominale.

E’ un problema condiviso da moltissime persone, cosa si deve fare per tornare ad avere una pancia piatta in poco tempo In tanti dopo le feste e le grandi abbuffate si accorgono di avere la pancia gonfia, così sono portati a credere di aver messo su qualche chilo in più, ma secondo l’esperta le cause non sono sempre riconducibili a un aumento di peso. A spiegarlo è Serena Missor i, endocrinologa e diabetologa che, nel suo libro La dieta della pancia, evidenzia come sia la forma della pancia a indicarci le cause del gonfiore e le possibili soluzioni. Pancia gonfia dopo le feste? Cosa si deve fare. 🔗 Leggi su Robadadonne.it © Robadadonne.it - Pancia gonfia dopo le feste? Cosa la provoca e come sgonfiarla in breve tempo secondo l’esperta Leggi anche: Addio pancia gonfia e chili di troppo: questa è la bevanda che ti aiuta a tornare in forma dopo le Feste Leggi anche: Pancia gonfia e le cause a seconda delle sue 4 tipologie. L'endocrinologa: «Dopo le feste non è semplicemente una questione di chili in più» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Pancia gonfia dopo Capodanno: cosa mangiare per sgonfiarsi; Gennaio, prodotti e consigli detox per ripartire leggeri dopo le Feste. Pancia gonfia dopo le feste: perché? - Cause, sintomi e suggerimenti dall'endocrinologa Serena Missori per sgonfiare la pancia in base alla sua tipologia e alla sua «forma» ... vanityfair.it

DIGESTIONE POST-FESTE: RIENTRO GRADUALE SENZA DIETE PUNITIVE - Ecco un rientro graduale con 7 mosse pratiche, cotture leggere e un metodo gentile in 3 giorni ... agoranews.it

Come dimagrire dopo le feste di Natale: guida pratica sana e senza diete estreme - Come dimagrire e cosa mangiare dopo Natale per sgonfiarsi e tornare in forma. quotidianodiragusa.it

Pancia sempre gonfia e carbone vegetale che non funziona Se soffri di Colon Irritabile, il problema non è solo l'aria. Il problema è la "barriera". Immagina le pareti del tuo intestino come un muro che dovrebbe difenderti: nel colon irritabile, questo muro ha - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.