Panama richiama Cosco | la Cina blocca il Canale

Il governo di Panama ha chiesto a Cosco di riconsiderare la sospensione delle attività portuali, dopo aver deciso di bloccare temporaneamente le operazioni nel Canale. La decisione di Panama ha portato a un richiamo ufficiale da parte delle autorità locali, che hanno rivolto l’appello alla compagnia cinese affinché riveda le proprie scelte. La situazione riguarda esclusivamente le attività portuali nel Paese.

Il governo di Panama ha lanciato un appello diretto alla compagnia cinese Cosco per ripensare la sospensione delle operazioni portuali. La richiesta arriva dopo che l’autorità marittima panamense ha revocato le concessioni precedentemente affidate a operatori legati alla Cina. La decisione di bloccare il traffico nel porto di Balboa e Cristobal rappresenta una rappresaglia immediata del Dragone contro la perdita dei diritti commerciali. Il ministro José Ramón Icaza ha confermato che il volume di carico gestito da Cosco pesa per il 4% sul totale del porto, rendendo la sua assenza un danno economico rilevante per lo stato centroamericano. La scacchiera geopolitica del Canale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Panama richiama Cosco: la Cina blocca il Canale Articoli correlati Leggi anche: Contrordine ai cinesi. Ora Panama richiama Cosco Panama, dopo annullamento di una concessione sul Canale è scontro Usa-CinaLa Corte suprema di Panama ha annullato la concessione che consentiva alla Ck Hutchison, con sede a Hong Kong, di gestire i porti del Canale di... Contenuti utili per approfondire Panama richiama Contrordine ai cinesi. Ora Panama richiama CoscoCome nel gioco dell’oca, a volte si va avanti, a volte si va indietro. Esattamente quello che succede nei dintorni del canale di Panama, dove si sta giocando una partita sempre meno industriale e più ... formiche.net Panama chiede a Cosco di tornare nel CanaleIl governo di Panama ha esortato il gruppo cinese delle spedizioni Cosco di rivedere la decisione di sospendere le operazion i nle porto di Balboa. La scelta del gruppo cinese , che ha colto ... ilmessaggero.it