Panama dopo annullamento di una concessione sul Canale è scontro Usa-Cina

La Corte suprema di Panama ha annullato la concessione che consentiva alla Ck Hutchison, con sede a Hong Kong, di gestire i porti del Canale di Panama, una sentenza che mina l'influenza cinese sulla via d'acqua che collega l'Oceano Pacifico all'Atlantico. Mentre Pechino e Washington si contendono l'influenza globale, i porti che movimento le navi cariche di container sono diventati una valuta preziosa, soprattutto quelli situati in posizioni geopoliticamente strategiche come il Canale di Panama. A pochi giorni dall'inizio del secondo mandato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di riprendersi il canale, costruito dagli Stati Uniti e ceduto a Panama nel 1999, sostenendo che di fatto era Pechino a "gestirlo".

