Contrordine ai cinesi Ora Panama richiama Cosco

Da formiche.net 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Panama ha deciso di richiamare la compagnia cinese Cosco dalle sue operazioni nel canale. La decisione segue una serie di mosse che coinvolgono altre aziende e governi nella regione, evidenziando un cambiamento nelle relazioni economiche e geopolitiche. La situazione si svolge in un contesto di tensioni e negoziati tra le parti coinvolte, senza che siano stati comunicati dettagli su eventuali motivazioni o accordi.

Come nel gioco dell’oca, a volte si va avanti, a volte si va indietro. Esattamente quello che succede nei dintorni del canale di Panama, dove si sta giocando una partita sempre meno industriale e più geoeconomica. La sequenza degli eventi è nota: da quanto il governo panamense ha tolto dalle mani di Ck Hutchinson, fino a poche settimane fa in trattativa per la cessione degli scali di Cristobal e Balboa alla cordata americana guidata da BlackRock e fortemente sponsorizzata da Donald Trump, il Dragone ha reagito in modo rabbioso. Prima perorando la causa del colosso cinese dinnanzi a un arbitrato internazionale, poi paventando una prima richiesta di risarcimento da 2 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Formiche.net

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