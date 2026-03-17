Contrordine ai cinesi Ora Panama richiama Cosco

Panama ha deciso di richiamare la compagnia cinese Cosco dalle sue operazioni nel canale. La decisione segue una serie di mosse che coinvolgono altre aziende e governi nella regione, evidenziando un cambiamento nelle relazioni economiche e geopolitiche. La situazione si svolge in un contesto di tensioni e negoziati tra le parti coinvolte, senza che siano stati comunicati dettagli su eventuali motivazioni o accordi.

Come nel gioco dell’oca, a volte si va avanti, a volte si va indietro. Esattamente quello che succede nei dintorni del canale di Panama, dove si sta giocando una partita sempre meno industriale e più geoeconomica. La sequenza degli eventi è nota: da quanto il governo panamense ha tolto dalle mani di Ck Hutchinson, fino a poche settimane fa in trattativa per la cessione degli scali di Cristobal e Balboa alla cordata americana guidata da BlackRock e fortemente sponsorizzata da Donald Trump, il Dragone ha reagito in modo rabbioso. Prima perorando la causa del colosso cinese dinnanzi a un arbitrato internazionale, poi paventando una prima richiesta di risarcimento da 2 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Contrordine ai cinesi. Ora Panama richiama Cosco Articoli correlati Leggi anche: Fuori i cinesi da Panama. Lo scenario che può cambiare la partita per il Canale Afghanistan, attentato Isis contro civili cinesi: Pechino richiama i suoi cittadiniLo Stato islamico torna a colpire interessi cinesi in Afghanistan e accompagna l’attacco con una minaccia diretta a Pechino, collegando l’azione alla...