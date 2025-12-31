Te Deum e Veni Creator in cattedrale la Chiesa umbra celebra la fine e l' inizio del nuovo anno

La Chiesa umbra conclude l’anno e dà il benvenuto al nuovo con le tradizionali celebrazioni in cattedrale. La messa pomeridiana e il canto del Te Deum rappresentano momenti di riflessione e gratitudine, segnando il passaggio di stagione con sobrietà e spiritualità. Questi riti consolidano il senso di comunità e di fede, accompagnando i fedeli nel cammino di speranza e rinnovamento.

La Chiesa umbra si prepara alle celebrazioni di fine anno con la messa pomeridiana e il canto di ringraziamento del Te Deum.A Perugia oggi, mercoledì 31 dicembre, appuntamento in cattedrale alle ore 18 con la messa presieduta dal vicario generale con canto del “Te Deum”. Domani, solennità di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Te Deum e Veni Creator in cattedrale, la Chiesa umbra celebra la fine e l'inizio del nuovo anno Leggi anche: “Te Deum” di fine anno e appello alla pace con l’Arcivescovo Zuppi Leggi anche: Dalla stazione alla cattedrale. Le messe di Zuppi per Natale. E si celebra la fine del Giubileo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Terni, il 31 dicembre il Te Deum di fine anno in cattedrale; Natale 2025; Pordenone, orari delle celebrazioni natalizie fino al primo gennaio 2026; Celebrazioni natalizie e chiusura diocesana del Giubileo della Speranza. Te Deum: Terni, domani mons. Soddu presiede il rito nella Cattedrale - Francesco Soddu, presiederà la solenne celebrazione di ringraziamento di fine anno con il canto dell’antico inno ... agensir.it

Terni, il Te Deum in cattedrale - 30 nella Cattedrale di Terni il vescovo Francesco Antonio Soddu presiederà la solenne celebrazione di ringraziamento di fine anno con il canto ... newtuscia.it

Te Deum in Cattedrale per il vescovo - Saranno presieduti sabato 31 dicembre alle 18 dal vescovo Domenico i primi vespri della solennità di Maria Santissima Madre di Dio e il Te Deum di ringraziamento nella chiesa cattedrale da poco ... rietinvetrina.it

Indulgenza plenaria per la recita del “Te Deum” e del “Veni Creator”. Il nostro augurio cattolico per il prossimo anno #2025 #MiL #mtl — Per leggere il post di #Messainlatino CLICCARE QUI : x.com

Le funzioni di Capodanno a San Francesco: Mercoledì 31 dicembre 9:00 Santa Messa 17.30 recita del Rosario, vespro e Canto del TE DEUM Giovedi 1 gennaio 18:00 Santa Messa solenne con la DISTRIBUZIONE DEI SANTI e canto del VENI C - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.