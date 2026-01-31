Questa mattina l’Italia ha saputo che affronterà la Svizzera negli spareggi per i Mondiali 2027. La squadra azzurra si prepara a giocare il terzo e ultimo turno di qualificazione, che deciderà chi si qualificherà alla fase finale. La sfida tra le due nazionali si annuncia difficile, ma i giocatori sono determinati a dare il massimo.

L’ Italia ha conosciuto oggi il nome dell’avversaria che dovrà affrontare nel terzo e ultimo turno di qualificazione per i Campionati Mondiali di pallamano 2027. Il sorteggio odierno, andato in scena a Herning (che domani ospiterà la finale degli Europei tra la Danimarca padrona di casa e la Germania), ha stabilito che gli azzurri sfideranno la Svizzera negli spareggi di maggio 2026 con in palio il pass per la prossima rassegna iridata. Il doppio confronto si aprirà il 13 o 14 maggio in terra elvetica, mentre il match di ritorno si giocherà sul suolo italiano il 16 o il 17 maggio. Domenico Ebner e compagni hanno ottenuto il diritto di accedere direttamente ai playoff, evitando lo scoglio del secondo turno di qualificazione da disputare a marzo, grazie alla rocambolesca vittoria in extremis sulla Polonia per 29-28 nell’ultimo incontro della fase a gironi degli Europei. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano, l’Italia pesca la Svizzera come avversaria negli spareggi di qualificazione per i Mondiali 2027

Approfondimenti su Italia Pallamano

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Italia Pallamano

Europei di pallamano: l'Italia sconfitta dall'Ungheria e fuori dal torneoMi chiamo Luigi Cotrino e sono un giornalista sportivo appassionato di calcio e ciclismo. Da anni racconto e analizzo il mondo dello sport per Blasting News, dove pubblico articoli, approfondimenti e ... it.blastingnews.com

Europei di pallamano: l'Italia batte la Polonia e accede alle qualificazioni ai mondiali29 a 28 il risultato finale. Una disciplina sportiva in crescita commenta Stefano Podini, presidente della federazione italiana pallamano ... rainews.it

"Tutta la Toscana della pallamano sarà al fianco di Viola Vicario e Anita Pau, convocate nelle fila della Nazionale Italiana U17f per disputare l'MHC Mediterranean Championship 9-14 FEB 2026 a Pristina | Kosovo. #Viola e #Anita, cresciute nel v - facebook.com facebook

Brilla e sa soffrire, #Italia della pallamano, al PalaChiarbola di #Trieste vince 35-34 contro Romania e si aggiudica Trofeo #FriuliVeneziaGiulia. Nel ricordo del "Prof" Giuseppe Lo Duca, la targa di #MVP dell'incontro - consegnata da Martina e Marco Lo Du x.com