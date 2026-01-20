Pallamano l’Italia chiude in bellezza! Batte la Polonia all’ultimo respiro e fa un passo verso i Mondiali 2027

L’Italia di pallamano chiude gli Europei 2026 con una vittoria importante contro la Polonia, ottenuta all’ultimo secondo con il punteggio di 29-28. Questo risultato permette agli azzurri di consolidare il terzo posto nel Gruppo F e di avanzare direttamente al terzo turno di qualificazione per i Mondiali 2027. È un passo significativo nel percorso verso la partecipazione ai prossimi campionati mondiali.

Al termine di una partita a dir poco tiratissima, l’Italia ce l’ha fatta. Agli Europei 2026, nell’ultimo impegno del suo cammino, gli azzurri hanno battuto al fotofinish la Polonia per 29-28, prendendosi una vittoria pesante perché assicura il terzo posto nel Gruppo F, che di rimando consentirà alla squadra di Bob Hanning di accedere direttamente al terzo e ultimo turno di qualificazione in vista dei Mondiali 2027 dell’anno prossimo. Alla Kristianstad Arena la gara inizia con grande equilibrio. Si arriva fino all’11’ con le squadre in perfetta parità sul 5-5, con un Dapiran in grande forma che mostra tutta la sua capacità di andare in gol. 🔗 Leggi su Oasport.it

