Inter vietato fermarsi | a San Siro contro l’Atalanta per dimenticare il derby

L'Inter giocherà contro l'Atalanta sabato 14 marzo alle ore 15:00 a San Siro, nell’ambito della 29esima giornata di Serie A. La squadra nerazzurra si prepara a scendere in campo senza possibilità di soste o pause, concentrandosi esclusivamente sulla partita. La sfida si svolgerà nel rispetto degli orari stabiliti, senza altre variazioni o interruzioni.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a FC Internazionale Milano. I marchi Internazione e Inter sono di esclusiva proprietà di FC Internazionale Milano. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Dopo la sconfitta nel derby la squadra interista deve ripartire per tenere lontano Allegri. Chivu si affida al ritorno di Dumfries e Thuram. L'Atalanta arriva a San Siro per tornare a vincere contro l'Inter e avvicinarsi al quarto posto L’Inter affronterà, sabato 14 marzo alle ore 15:00, l’Atalanta di Raffaele Palladino, partita valevole per la 29esima giornata di Serie A. Entrambe le... 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Articoli correlati

Milan, biglietti già introvabili per le partite a San Siro contro Como, Parma e Inter. E nel derby …Ma non è tutto: perché, secondo la 'rosea', sono praticamente introvabili già i biglietti di domenica 22 febbraio per il match interno contro il...

Leggi anche: L’Ascoli vuole continuare a correre. Vietato fermarsi contro il Pineto