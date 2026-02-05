Visita guidata al Museo delle Navi Antiche di Pisa

Questa mattina il Museo delle Navi Antiche di Pisa ha aperto le sue porte ai visitatori per una visita guidata. Sono stati mostrati i resti di circa 30 navi, risalenti al III secolo a.C., trovate nel fondo del mare vicino alla città. La guida ha spiegato come sono state recuperate e cosa rappresentano queste imbarcazioni per la storia locale e mediterranea. Molti visitatori hanno potuto avvicinarsi alle antiche imbarcazioni e scoprire i dettagli di un passato lontano. La giornata si è conclusa con un grande interesse da parte del pubblico,

Il museo delle Navi Antiche ospita non soltanto il fortunato ritrovamento di circa 30 navi, databili tra il III secolo a.C. e il VII d.C., avvenuto nel 1998 presso la stazione ferroviaria di San Rossore, ma e` anche un museo archeologico che ripercorre le origini della citta`, dagli etruschi ai romani, fino ad arrivare ai Longobardi.Dove: Museo delle Navi Antiche, Lungarno Ranieri Simonelli, 16, PisaQuando: Domenica 8 febbraio ore 15.00Quanto: € 20,00 adulti; € 10,00 sotto i 18 anni; gratuito per bambini sotto ai 6 anni se accompagnati. (Include visita guidata, prenotazione, biglietto di ingresso e auricolari)Durata: circa 2 orePrenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.

