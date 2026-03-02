Via alla gara da quasi un milione per progettare e realizzare il restauro del capannone ex Montecatini

È stato pubblicato il bando di gara per un importo di quasi un milione di euro, finalizzato alla progettazione e al restauro del capannone ex Montecatini. Si tratta di un edificio di archeologia industriale risalente agli anni Trenta, situato sul porto interno di Brindisi. La procedura di affidamento mira a selezionare le imprese che si occuperanno dei lavori di recupero e valorizzazione.

Via libera al bando di gara per rimettere a nuovo il capannone ex Montecatini, capolavoro di archeologia industriale degli anni Trenta affacciato sul porto interno di Brindisi, in prossimità del piazzale di Sant'Apollinare. L'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale ha pubblicato nelle scorse ore i documenti per l'affidamento dei lavori di restauro, con una base d'asta di poco meno di 900mila euro e un costo complessivo che sfiora il milione e 230mila euro. Un traguardo atteso, che arriva dopo quasi due anni di lavoro preparatorio tra accordi istituzionali, verifiche tecniche e autorizzazioni ministeriali.