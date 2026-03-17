Afghanistan è guerra col Pakistan | bombardato ospedale Kabul con oltre 400 morti ma Islamabad nega

Un ospedale di Kabul è stato colpito da un bombardamento, causando più di 400 vittime, mentre il governo pakistano nega ogni coinvolgimento. La regione è teatro di scontri tra Afghanistan e Pakistan, che si sono intensificati negli ultimi tempi, portando a un escalation di violenza tra i due Paesi confinanti. La situazione resta tesa e senza apparenti segni di pace imminente.

Il bombardamento è solo l’ultimo di una serie di scontri tra i due Paesi confinanti, ormai in guerra aperta. I talebani accusano Islamabad di aver colpito l'ospedale ma il Pakistan nega che i suoi attacchi abbiano colpito obiettivi civili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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