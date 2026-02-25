Trovato morto durante lo sfratto | si è tolto la vita Era padre di 2 figlie

L'ufficiale giudiziario era arrivato per eseguire lo sfratto esecutivo quando, entrando nell’abitazione, ha trovato l’inquilino senza vita. La tragedia si è verificata nella mattinata di oggi, mercoledì 25 febbraio, a Casalmoro, nel Mantovano. La vittima è un operaio di 56 anni, originario della provincia di Brescia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo si sarebbe tolto la vita, in un contesto legato alla procedura di sfratto per morosità. In precedenza erano già stati effettuati due accessi, il 29 ottobre e il 29 gennaio, senza arrivare all’esecuzione del provvedimento. Verso le 11 di questa mattina l’ufficiale giudiziario si è presentato nuovamente all’indirizzo indicato e, trovata la porta aperta, ha fatto ingresso nell’appartamento, dove ha scoperto il corpo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

