Referendum Giustizia la Chiesa a gamba tesa | Il ruolo del pm alterato

Il referendum sulla giustizia ha scatenato una dura presa di posizione della Chiesa, che critica il ruolo dei magistrati. Secondo fonti ecclesiastiche, la posizione del pubblico ministero si sarebbe indebolita, influenzata da logiche di parte. Matteo Zuppi, presidente della Cei, ha invitato i fedeli a non lasciarsi coinvolgere da argomentazioni parziali presenti nel dibattito. A pagina 14 del vademecum, l’appello ai credenti si unisce alle voci di chi chiede maggiore equilibrio nel confronto. La tensione tra Chiesa e politica resta alta.

E dire che a pagina 14 del vademecum è riportato l'appello del presidente della Cei, Matteo Zuppi, ai fedeli a non «lasciarsi irretire da logiche parziali». Eppure solo un paio di pagine prima, nella «conclusione» con la quale l'Azione cattolica italiana e la presidenza diocesana di Roma tirano le somme in vista del referendum costituzionale sulla giustizia, sembra di leggere un documento redatto dal Comitato del No alla riforma Nordio. Certo, l'appello a votare contro la separazione delle carriere, lo sdoppiamento del Csm e l'istituzione dell'Alta corte disciplinare non c'è, ma basta scorrere tra le righe del documento preparato per le «iniziative di approfondimento all'interno dei gruppi parrocchiali» di Roma per capire per quale parte batta il cuore della diocesi capitolina.