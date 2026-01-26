Politicizzare il referendum e puntare sulle fake news Così Schlein entra in campo per restare al Nazareno

Elly Schlein si prepara a partecipare attivamente al referendum, evidenziando l'importanza di rimanere nel contesto politico che conta. La sua strategia si concentra sul coinvolgimento diretto e sulla comunicazione chiara, anche di fronte alle sfide di fake news e politicizzazione. In un momento in cui il dibattito pubblico si fa più acceso, la sua presenza indica un tentativo di influenzare le dinamiche politiche e di consolidare la propria posizione al Nazareno.

«Se non sei seduto al tavolo dei vincitori, sei nel menu». È questa vecchia massima della diplomazia ad aver convinto Elly Schlein a giocarsi la partita del referendum. La segretaria del Pd, inizialmente orientata a mettere la testa sotto la sabbia, ha poi capito che comunque sarebbe diventata il trofeo di caccia del voto di marzo. «A questo punto almeno entra in campo», le hanno suggerito i consiglieri. Così è nata la battaglia del Nazareno per il No. Una strategia improvvisata, con un sottotitolo esplicito: sopravvivere alla primavera e restare in sella per poter sfidare Giorgia Meloni nel 2027.

Referendum sulla giustizia, Sallemi interroga Nordio sulle possibili fake news messe in giro dai Comitati del NoIl referendum sulla riforma della giustizia, focalizzato sulla separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, è al centro dell’attenzione pubblica.

Perché il video di Barbero sul referendum non è una fake news e non andava oscuratoIl video di Barbero sul referendum rappresenta un'analisi documentata e accurata, non una fake news.

