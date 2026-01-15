Trump | È Zelensky che ostacola la pace tra Ucraina e Russia

Donald Trump ha affermato che il presidente Zelensky ostacola la pace tra Ucraina e Russia. Secondo l’ex presidente statunitense, sarebbe necessario convincere Zelensky ad accettare un accordo per mettere fine al conflitto. Le sue dichiarazioni evidenziano le diverse posizioni sulle possibili soluzioni alla crisi ucraina, sottolineando l’importanza di un dialogo che favorisca la stabilità nella regione.

«Dobbiamo convincere il presidente Zelensky ad accettarlo». Questo ha detto Donald Trump riguardo a un accordo con la Russia per porre fine alla sua guerra in Ucraina. In un’intervista rilasciata alla Reuters, alla domanda se sostenesse l’idea di garanzie di sicurezza statunitensi per proteggere l’Ucraina tramite la condivisione di intelligence, Trump ha risposto: «Se riuscissimo a fare qualcosa, aiuteremmo. Stanno perdendo 30.000 soldati al mese tra loro e la Russia. Ora, l’Europa ci aiuterà in questo». E su Putin: «Penso che sia pronto a fare un accordo. Penso che l’Ucraina sia meno pronta a fare un accordo», ha detto Trump. 🔗 Leggi su Open.online

