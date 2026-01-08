A Parigi ci sono stati colloqui Usa-Russia sul piano di pace Trump per l' Ucraina

A Parigi si sono svolti incontri tra rappresentanti statunitensi e russi riguardo al piano di pace proposto dagli Stati Uniti per l'Ucraina. Steve Witkoff e Jared Kushner hanno incontrato il negoziatore russo Kirill Dmitriev, valutando possibili modalità di dialogo e collaborazione per una soluzione pacifica. L'iniziativa si inserisce nel contesto di tensioni e negoziati internazionali sul conflitto ucraino.

Steve Witkoff e Jared Kushner hanno incontrato a Parigi il negoziatore russo Kirill Dmitriev per parlare del piano di pace americano per l'Ucraina. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali l'incontro è avvenuto dopo che Witkoff e Kushner avevano tenuto due giorni di negoziati con. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Ucraina-Stati Uniti, colloqui in Svizzera sul piano di Trump per la pace Leggi anche: A Washington, segreti colloqui tra Usa, Russia e Ucraina per un piano di pace a 28 punti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ucraina, Zelensky e Witkoff: oggi nuovi colloqui a Parigi; Israele-Siria, riprendono a Parigi i colloqui sulla sicurezza; Ucraina-Russia news oggi, si lavora alla tregua: nuovo colloquio Zelensky-Witkoff; «Dai colloqui di Parigi risultati concreti». Guerra in Ucraina Round di colloqui a Parigi, sul tavolo i territori occupati da Mosca e Zaporizhzhia - Incassato l'impegno dei Volenterosi sulle garanzie di sicurezza dopo l'eventuale cessate il fuoco con la Russia, i negoziatori ucraini sono rimasti a Parigi per discutere con gli emissari americani i ... bluewin.ch

Ucraina, Zelensky e Witkoff proseguono colloqui a Parigi per cessate fuoco - Dopo il vertice dei Volenterori di ieri, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff proseguiranno oggi a Parigi i colloqui per cercare ... msn.com

Ucraina, Zelensky e Witkoff: oggi nuovi colloqui a Parigi - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e l’inviato speciale Usa, Steve Witkoff, hanno annunciato nuovi colloqui oggi a Parigi sulle garanzie di sicurezza e su un cessate il fuoco con la Russia, al ... ilsole24ore.com

Guerra Ucraina, Kiev risponde al piano di pace di Trump - 1mattina News 11/12/2025

Giovedì Parigi si è svegliata al rumore dei trattori. Gli agricoltori sono entrati a Parigi per protestare contro il progetto di accordo commerciale Ue-Mercosur. x.com

Una nevicata improvvisa ha stravolto il paesaggio di #Parigi in poche ore, ricoprendo la città con una fitta coltre bianca e cambiandone il ritmo quotidiano. Tetti, boulevard e monumenti iconici come la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe e il Louvre si sono risvegliati i - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.