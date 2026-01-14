Cresce l’Università della terza età In soli quattro anni 160 iscritti

L’Università della Terza Età di Buti prosegue con successo, registrando in quattro anni oltre 160 iscritti. Il progetto “Uleo – Università della libera età e delle opportunità” offre occasioni di crescita e socializzazione per gli over 60. Nato nel novembre 2019, il percorso si conferma un punto di riferimento per arricchimento personale e nuove esperienze, consolidando la sua presenza nel territorio e coinvolgendo sempre più partecipanti.

BUTI Boom di adesioni tra arricchimento e nuove opportunità. Per il quarto anno consecutivo a Buti ha preso vita il progetto " Uleo, Università della libera età e delle opportunità ", inaugurato a novembre in occasione del nuovo anno accademico. "Un luogo prezioso di incontro, crescita e partecipazione", sottolinea la sindaca Arianna Buti. Quest'anno il progetto ha registrato una cospicua crescita degli iscritti. Nel primo anno di lancio aveva visto la partecipazione di circa 30 iscritti, arrivando in questa quarta edizione a ben 160, provenienti anche da paesi vicini. Gli iscritti non prendono parte solamente alle lezioni ma anche ai laboratori, come quello di cucina che si svolge al Frantoio sociale di Buti.

