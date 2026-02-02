Shakespeare torna al Palladium | il 19 febbraio debutta Otello nella tempesta

Questa sera al Teatro Palladium debutta “Otello nella tempesta”, una versione moderna dell’opera di Shakespeare. La compagnia teatrale ha deciso di rinnovare il classico per avvicinare il pubblico di oggi, portando in scena una lettura attuale e coinvolgente. Lo spettacolo andrà in scena il 19 febbraio e promette di catturare l’attenzione di chi ama il teatro e le storie senza tempo.

Shakespeare torna protagonista al Teatro Palladium con una nuova rilettura pensata per parlare al presente. Il 19 febbraio alle ore 19.30, in prima assoluta, debutta Otello nella tempesta, spettacolo che inaugura il ritorno nel 2026 di Shakespeare Encore, la rassegna di riscritture drammaturgiche ispirate al teatro shakespeariano a cura di Maddalena Pennacchia. Al centro di questo nuovo progetto c'è un'idea forte e attuale: Otello non è più un generale maturo, ma un adolescente. Un ragazzo alle prese con fragilità, smarrimento e ricerca di sé, immerso in una tempesta che non è solo emotiva, ma identitaria.

