Ospedale Siracusa | la risonanza rotta blocca le cure

Un deputato regionale ha presentato un’interrogazione all’Assemblea Regionale Siciliana per chiedere chiarimenti sullo stato dell’Ospedale Umberto I di Siracusa, in particolare riguardo alla rottura della risonanza magnetica. La questione riguarda il blocco delle cure e la mancanza di aggiornamenti ufficiali sull’intervento di riparazione. La situazione ha attirato l’attenzione delle istituzioni locali.

Il deputato regionale Ismaele La Vardera ha depositato un’interrogazione ufficiale presso l’Assemblea Regionale Siciliana per richiedere trasparenza sullo stato dell’Ospedale Umberto I di Siracusa. L’allarme scatta sulla Stroke Unit, dove la mancanza di strumenti diagnostici funzionanti costringe i pazienti a spostamenti forzati verso altre strutture come l’ospedale di Avola. La richiesta nasce da segnalazioni dirette giunte al responsabile del Faro territoriale, Sebastiano Musco, che descrivono una situazione in cui la risonanza magnetica risulta obsoleta e non operativa. Questo disservizio impedisce ai cittadini siracusani di ricevere cure tempestive all’interno del loro unico nosocomio cittadino. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ospedale Siracusa: la risonanza rotta blocca le cure Articoli correlati Leggi anche: Esame, doppia beffa. La risonanza era rotta e il paziente restò a casa: "Eppure è stato multato" Arrivato il monitor amagnetico all'ospedale di Legnago per la risonanza magnetica«Un passo importante che ci permette finalmente di procedere con piena operatività nella diagnostica per immagini», ha sottolineato il direttore UOC... Tutto quello che riguarda Ospedale Siracusa Discussioni sull' argomento Nuovo ospedale, Cannata bacchetta la Regione: Mancano documenti, faccia presto; Siracusa | Folla per la presentazione del progetto La Sicilia che vorremmo con Ismaele La Vardera. Sanità a Siracusa, La Vardera presenta interrogazione sulla situazione che riguarda l’ospedale Umberto ISecondo quanto riferito da alcuni addetti ai lavori, la risonanza magnetica utilizzata per il reparto, peraltro l’unica disponibile in ospedale, risulterebbe non funzionante e ormai obsoleta ... siracusanews.it Nuovo ospedale, Cannata bacchetta la Regione: Mancano documenti, faccia prestoIl percorso è tracciato, dice lui. Eppure il cantiere del nuovo ospedale di Siracusa, atteso da decenni, promesso da altrettanti governi, è ancora fermo sulla carta. E mentre i cittadini […] ... blogsicilia.it L'iniziativa solidale ideata dal Teatro dei Pupi Vaccaro Mauceri riparte dall'ospedale di Modica. Una tournée speciale tra Ragusa, Siracusa e Catania per portare l'incanto dell'Opera dei Pupi – patrimonio UNESCO – direttamente tra le corsie #teatro - facebook.com facebook