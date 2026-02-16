Arrivato il monitor amagnetico all' ospedale di Legnago per la risonanza magnetica
Il monitor amagnetico di ultima generazione è arrivato all’ospedale di Legnago dopo mesi di attesa, permettendo di migliorare le diagnosi di risonanza magnetica. Questa innovazione si trova ora nel reparto di Radiologia, diretto dal dottor Lamberto Bologna, e offre immagini più nitide e dettagliate. La consegna del dispositivo rappresenta un passo avanti per le prestazioni del reparto, che potrà così eseguire esami più precisi.
«Un passo importante che ci permette finalmente di procedere con piena operatività nella diagnostica per immagini», ha sottolineato il direttore UOC Radiologia di Legnago, il dottor Lamberto Bologna Il nuovo dispositivo, infatti, è progettato per funzionare in ambienti di risonanza magnetica ad alto campo (1.5 e 3 tesla) e permette il monitoraggio continuo e sicuro dei principali parametri vitali (elettrocardiogramma, saturazione di ossigeno, pressione arteriosa non invasiva e respirazione), senza interferire con il campo magnetico. Il sistema integra avanzate funzioni di sicurezza, con un miglioramento significativo della comunicazione e dell’efficienza durante gli esami.🔗 Leggi su Veronasera.it
Attivata la nuova risonanza magnetica all'ospedale di Volterra: investimento da 600mila euro
È stata attivata all'ospedale di Volterra una nuova risonanza magnetica ad alto campo, frutto di un investimento di 600 mila euro.
Più qualità, comfort e sicurezza: una nuova risonanza magnetica all’Ospedale di Carpi
L’Ospedale di Carpi potenzia le sue strutture con una nuova risonanza magnetica, offrendo immagini di alta qualità, maggiore comfort per i pazienti e elevati standard di sicurezza.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: All'ospedale di Legnago il monitor amagnetico di ultima generazione.
Arrivato il monitor amagnetico all'ospedale di Legnago per la risonanza magnetica«Un passo importante che ci permette finalmente di procedere con piena operatività nella diagnostica per immagini», ha sottolineato il direttore UOC Radiologia di Legnago, il dottor Lamberto Bologna ... veronasera.it
All'ospedale di Legnano il monitor amagnetico di ultima generazioneAlla radiologia di Legnago era atteso da tempo: è il monitor amagnetico di ultima generazione per gli esami di risonanza magnetica arrivato in questi giorni all'ospedale 'Mater Salutis' e collocato ne ... ansa.it
Essendo passato quasi un anno dal suo debutto su PlayStation 5, ormai ci si aspettava un annuncio riguardante l'arrivo di Death Stranding 2 su PC, e questo è arrivato durante l'ultimo State of Play, attraverso un trailer che illustra brevemente le novità di quest - facebook.com facebook