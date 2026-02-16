Arrivato il monitor amagnetico all' ospedale di Legnago per la risonanza magnetica

Il monitor amagnetico di ultima generazione è arrivato all’ospedale di Legnago dopo mesi di attesa, permettendo di migliorare le diagnosi di risonanza magnetica. Questa innovazione si trova ora nel reparto di Radiologia, diretto dal dottor Lamberto Bologna, e offre immagini più nitide e dettagliate. La consegna del dispositivo rappresenta un passo avanti per le prestazioni del reparto, che potrà così eseguire esami più precisi.

«Un passo importante che ci permette finalmente di procedere con piena operatività nella diagnostica per immagini», ha sottolineato il direttore UOC Radiologia di Legnago, il dottor Lamberto Bologna Il nuovo dispositivo, infatti, è progettato per funzionare in ambienti di risonanza magnetica ad alto campo (1.5 e 3 tesla) e permette il monitoraggio continuo e sicuro dei principali parametri vitali (elettrocardiogramma, saturazione di ossigeno, pressione arteriosa non invasiva e respirazione), senza interferire con il campo magnetico. Il sistema integra avanzate funzioni di sicurezza, con un miglioramento significativo della comunicazione e dell’efficienza durante gli esami.🔗 Leggi su Veronasera.it

È stata attivata all'ospedale di Volterra una nuova risonanza magnetica ad alto campo, frutto di un investimento di 600 mila euro.

L’Ospedale di Carpi potenzia le sue strutture con una nuova risonanza magnetica, offrendo immagini di alta qualità, maggiore comfort per i pazienti e elevati standard di sicurezza.

