Esame doppia beffa La risonanza era rotta e il paziente restò a casa | Eppure è stato multato
La risonanza magnetica di un paziente si ferma a causa di un guasto, ma lui finisce comunque multato. La clinica avvisa che l’esame non si può fare, ma poi riceve una multa di 48 euro e 15 centesimi. La storia fa discutere: come mai il conto arriva lo stesso senza che l’esame sia stato effettuato?
La risonanza magnetica salta per un guasto, il conto arriva lo stesso. Quarantotto euro e quindici centesimi. Il sollecito di pagamento è arrivato a Luciana Arduini, 73 anni, e a suo marito, un 80enne disabile al 100% ed esente dal ticket. L’esame era prenotato a Villa Serena, in convenzione con il Servizio sanitario: "Il controllo era fissato per il 5 settembre 2023. Ci hanno chiamato dicendo che il macchinario era rotto e che saremmo stati richiamati per un nuovo appuntamento", spiega la donna. La telefonata arriva da un’operatrice alcuni giorni dopo: "Me lo ricordo benissimo: era l’11 settembre, il mio compleanno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Esame Doppia Beffa
Il suo armadio di scheletri era aperto. Eppure Zelensky è stato trattato da eroe
Omicidio Aurora: il killer fantasma era stato espulso 2 volte: ma beffa del passaporto scaduto e Cpr evitato, era a spasso e libero di uccidere
La tragica morte di Aurora Livoli, trovata senza vita a Milano lo scorso 29 dicembre, ha scosso l’opinione pubblica.
Ultime notizie su Esame Doppia Beffa
Argomenti discussi: Esame, doppia beffa. La risonanza era rotta e il paziente restò a casa: Eppure è stato multato.
Buonasera, volevo chiedere,in meritoballa nuova modalitá di svolgimento dell'esame,come faremo a giustificare una doppia assenza a lavoro per lo stesso esame facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.