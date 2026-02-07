La risonanza magnetica di un paziente si ferma a causa di un guasto, ma lui finisce comunque multato. La clinica avvisa che l’esame non si può fare, ma poi riceve una multa di 48 euro e 15 centesimi. La storia fa discutere: come mai il conto arriva lo stesso senza che l’esame sia stato effettuato?

La risonanza magnetica salta per un guasto, il conto arriva lo stesso. Quarantotto euro e quindici centesimi. Il sollecito di pagamento è arrivato a Luciana Arduini, 73 anni, e a suo marito, un 80enne disabile al 100% ed esente dal ticket. L’esame era prenotato a Villa Serena, in convenzione con il Servizio sanitario: "Il controllo era fissato per il 5 settembre 2023. Ci hanno chiamato dicendo che il macchinario era rotto e che saremmo stati richiamati per un nuovo appuntamento", spiega la donna. La telefonata arriva da un’operatrice alcuni giorni dopo: "Me lo ricordo benissimo: era l’11 settembre, il mio compleanno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Esame, doppia beffa. La risonanza era rotta e il paziente restò a casa: "Eppure è stato multato"

