Abusi sessuali sui giovani pazienti | osteopata condannato a 20 anni di carcere

Un osteopata è stato condannato a 20 anni di carcere dalla Corte d’assise di Brescia per abusi sessuali aggravati su giovani pazienti, alcuni dei quali minorenni. La sentenza fa seguito alle accuse di comportamenti inappropriati e violenti, emerse nel corso di un’indagine durata mesi. La condanna rappresenta un importante risultato nel percorso di tutela delle vittime e di contrasto a condotte illecite nel settore sanitario.

Vent’anni di reclusione. È questa la condanna inflitta dalla Corte d’assise di Brescia, presieduta da Roberto Spanò, a un osteopata accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di diversi pazienti, alcuni dei quali minorenni. Una pena più severa rispetto a quella richiesta dalla pubblica accusa, che aveva chiesto 16 anni di carcere. Il professionista, di origine albanese e residente a Bologna, per lungo tempo ha operato in Franciacorta e in diverse zone del Nord Italia, effettuando visite sia in studi e ambulatori sia a domicilio. Proprio durante i trattamenti osteopatici si sarebbero verificate le violenze contestate. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

