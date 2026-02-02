Guerriglia Torino 100 agenti feriti | solo tre arresti

Nella notte di ieri, Torino ha vissuto momenti di forte tensione. Durante gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, circa 100 agenti sono rimasti feriti, mentre i giovani coinvolti sono stati denunciati in 27. Tuttavia, le forze dell’ordine hanno arrestato solo tre persone, lasciando il bilancio finale molto più pesante rispetto ai fermati. La situazione resta tesa e ancora sotto controllo, con le autorità che cercano di fare chiarezza su quanto accaduto.

100 agenti feriti, 27 antagonisti denunciati, soltanto tre arresti. Il bilancio del day after appare sproporzionato. Askatasuna e compagni hanno messo a ferro e fuoco una città di Francesco Boezi – “Non è facile prenderli, la nostra esigenza era il contenimento”, dicono fonti della questura torinese. Vero. I sindacati, specie il Siulp, non nascondono l’amaro in bocca. Stefano Paoloni, segretario del Sap, è netto al Tg1: “Gli uomini delle forze dell’ordine non sono bersagli mobili o carne da macello. Di fronte a queste vili aggressioni serve una risposta ferma e decisa”. Stessi toni anche da un’altra sigla: “A fronte di circa trenta persone accompagnate in questura, nonostante lo stato di guerriglia che il dispositivo stava contenendo, l’arresto è scattato per sole tre persone”, premettono dal Siulp. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

#Askatasuna- Torino || Dopo un corteo pacifico organizzato da sindacati e centri sociali, alcune persone si sono staccate dal gruppo e hanno dato il via a momenti di caos.

A Torino si sono verificati momenti di tensione durante la manifestazione a sostegno di Askatasuna, con azioni di guerriglia e diversi agenti feriti.

Tensioni a Torino dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna

