Orrore a Latina | madre narcotizza il figlio e abusa di lui video inviati all’amante chiesta condanna a 16 anni

A Latina, una donna è stata arrestata con l’accusa di aver narcotizzato il proprio figlio e di averlo abusato, inviando anche video all’amante. L’indagine ha portato alla luce questa vicenda che ha sconvolto la comunità locale. La donna è stata formalmente accusata e si è richiesta una condanna a 16 anni di carcere. La vicenda si distingue per la sua gravità e per il clamore che ha suscitato.

Cosa emerge dall’inchiesta sulla madre arrestata a Latina. Una vicenda che scuote profondamente Latina e che, per la sua gravità, si impone con la forza brutale delle storie che nessuno vorrebbe leggere e che invece inchiodano l’opinione pubblica. Al centro dell’inchiesta c’è una donna di 40 anni, operatrice sanitaria, arrestata nel giugno 2025 con accuse pesantissime: violenza sessuale su minore, produzione e diffusione di materiale pedopornografico. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima sarebbe il figlio 14enne. La Procura di Roma, che coordina le indagini, ha chiesto per lei una condanna a 16 anni di reclusione, nonostante la scelta del rito abbreviato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Orrore a Latina: madre narcotizza il figlio e abusa di lui, video inviati all’amante, chiesta condanna a 16 anni Articoli correlati Sedava e violentava il figlio, i video inviati all’amante e alla moglie: infermiera rischia 16 anni di carcereSono stati chiesti sedici anni di carcere per l'infermiera di Latina accusata di aver drogato e violentato il figlio per inviare foto e video al suo... Leggi anche: Narcotizza e violenta il figlio, il minore umiliato e filmato: chiesti 16 anni per l?infermiera. Complici l?amante e sua moglie Aggiornamenti e notizie su Orrore a Latina madre narcotizza il... Temi più discussi: Metro C, l'orrore quotidiano di un 16enne: abusato 7 volte mentre andava a scuola; Latina, le immagini scambiate in una chat in cui partecipava anche la moglie dell'uomo; Narcotizza e violenta il figlio 14enne, madre a processo: chiesti 16 anni. Narcotizza e violenta il figlio 14enne, madre a processo: chiesti 16 anniL’operatrice sanitaria di 40 anni, arrestata nel giugno 2025, mandava i video degli abusi al suo amante che poi li condivideva a sua voltacon la moglie ... adnkronos.com Latina, madre a processo per abusi sul figlio di 14 anni: chiesti 16 anni per lei e per l’amanteMadre accusata di aver narcotizzato e abusato del figlio di 14 anni. La Procura chiede 16 anni anche per l’amante e la revoca della potestà ... ilquotidianodellazio.it Orrore nel parco pubblico, scoperto cadavere: lo hanno trovato così. "Disumano" - facebook.com facebook Fa schifo e orrore il fatto che oggi a Bologna sia apparsa una scritta inneggiante alle #BrigateRosse. E fa ancora più schifo e orrore in questi giorni in cui ricorrono gli anniversari del sequestro di #AldoMoro, con l'assassinio della sua scorta, e dell'omicidio di # x.com