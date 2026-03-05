In Mare Fuori 6, Tommaso viene colpito da un proiettile, lasciando il pubblico con molte domande sul suo aggressore. Carmela viene mostrata mentre tenta di uccidere Tommaso, suscitando curiosità sulla sua motivazione e sul suo ruolo nell’episodio. Il finale di Mare Fuori 5 aveva lasciato diverse incertezze e ora si cerca di capire chi abbia sparato e perché.

Chi ha sparato a Tommaso in Mare Fuori 6? Il possibile colpevole. Il finale aperto di Mare Fuori 5 ci lascia con un incredibile dubbio. Chi ha sparato a Tommaso al Luna Park? L’ultima scena della quinta stagione spalanca le porte verso un seguito, dove si scoprirà se Tommaso muore, oppure si è salvato dall’attentato. Il colpo di pistola era indirizzato sicuramente a Rosa Ricci. Proviamo a capire chi può essere il possibile colpevole. Simone ha sparato a Tommaso?. Il primo possibile colpevole potrebbe essere Simone, che ha accettato di seguire l’ordine di Donna Wanda “Uccidere Rosa Ricci”. Tommaso è fuori dal carcere ed è fuggito dal luogo, dove stava morendo Wanda. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Chi ha sparato a Tommaso in Mare Fuori 6, perché Carmela ha provato ad ucciderlo ?

