Ordine analizza il Milan: “Zero gol subiti in nove partite. Quello che colpisce maggiormente è la solidità difensiva, che rappresenta il punto di forza della squadra. La stabilità dietro permette ai rossoneri di affrontare il campionato con continuità e sicurezza, mantenendo alta la concentrazione e riducendo al minimo gli errori. Un elemento chiave che contribuisce alla buona stagione dei meneghini, sottolineando la crescita collettiva e l'organizzazione tattica.”

Continua l'ottima stagione del Milan in campionato. Il giornalista Franco Ordine parla proprio di cose lo sta colpendo dei rossoneri. L'estratto della sua analisi da 'Il Giornale'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

