Il fuorigioco semi-automatico fa perdere troppo tempo e non sempre è esatto | gli arbitri della Premier si ribellano
Gli arbitri della Premier League criticano il fuorigioco semi-automatico, accusandolo di causare lunghi rallentamenti e di non essere sempre preciso. Durante le partite, le verifiche spesso durano diversi minuti, interrompendo il ritmo del gioco. La tecnologia, invece di facilitare, sembra complicare le decisioni, portando a discussioni tra arbitri e tifosi. La loro richiesta riguarda modifiche che rendano più rapidi e affidabili gli interventi del VAR. È ora di trovare una soluzione efficace.
Gli arbitri della Premier League vorrebbero cambiamenti per il Var, in particolar modo per il fuorigioco semi-automatico, che contribuisce a ritardi nelle decisioni, anche di cinque minuti. Anche in Spagna è accaduto: il gol annullato a Cubarsì (per fuorigioco semi-automatico) nel match tra Atletico Madrid e Barcellona ha richiesto un intervento al Var di circa sette minuti. Il Telegraph scrive: Gli arbitri della Premier League hanno perso fiducia nella tecnologia del fuorigioco semi-automatico e stanno facendo pressione affinché i club la cambino. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il ritardo di cinque minuti e mezzo per una decisione di fuorigioco durante la semifinale di andata della Carabao Cup tra Newcastle e Manchester City.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
