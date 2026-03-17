Open VAR l'audio tra gli arbitri di Inter-Atalanta sul rigore di Frattesi | Lui ha detto nulla

Durante la partita tra Inter e Atalanta, l'audio tra gli arbitri riguardante il rigore di Frattesi ha rivelato un commento in cui uno di loro afferma:

Il finale di partita di Inter-Atalanta è stato ricco di polemiche, nate sia per il gol del pari di Krstovic che soprattutto per un contatto nell'area dell'Atalanta tra Scalvini e Frattesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Frattesi Scalvini Inter Atalanta, Open VAR contro la decisione di Manganiello: «Questo è calcio di rigore e il VAR sarebbe dovuto intervenire!»

“Il rigore su Vergara in Genoa-Napoli non c’era”: l’AIA ammette l’errore, la spiegazione a Open VARDino Tommasi, componente CAN, spiega in diretta tv cosa è successo in occasione dei due episodi da moviola più discussi capitati durante Genoa-Napoli...

REF CAM POV: You Are The Referee in Atalanta-Inter | HAIER CAM | Serie A 2025/26

Una selezione di notizie su Open VAR l 8217 audio tra gli arbitri...

Temi più discussi: Inter-Atalanta, per l’Aia sbagliato non fischiare rigore su Frattesi. Male Manganiello e il Var; Inter, cosa ha detto Frattesi all’arbitro: l’audio dopo il rigore negato con l’Atalanta; Errori e Var, proteste di Inter e Roma: salta l’incontro tra arbitri e club; Open VAR, dalla spinta a Dumfries al contatto Scalvini-Frattesi: Tommasi, Sulemana non fa fallo. Manca un rigore all'Inter.

Frattesi Scalvini Inter Atalanta, Dino Tommasi a Open VAR ha analizzato così il contatto che non ha portato al calcio di rigoreNella nuova puntata di Open VAR su Dazn, Dino Tommasi ha analizzato così il contatto tra Frattesi e Scalvini che non ha portato al calcio di rigore in Inter Atalanta. Le sue dichiarazioni su quanto ... calcionews24.com

Inter-Atalanta, Open Var: rete di Krstovic regolare, c’era il rigore su FrattesiSul rigore chiesto dall’Inter per il contatto tra Scalvini e Frattesi: Frattesi anticipa Scalvini – ha detto Tommasi -, e resta nella possibilità di giocare il pallone e subisce un calcio, questo è ... calcioatalanta.it

OPEN VAR INTER-ATALANTA: RIGORE FRATTESI Manganiello: "Per me niente" Sala Var: "Adesso ha fischiato fallo per la difesa" Sala Var: "No per me" Manganiello: "Lo tocca appena" Sala Var: "Ha detto lo tocca appena" Sala Var: "Molto leggero" Sala Var: x.com

Così dopo Inter-Atalanta https://mdst.it/3PpoWmV #SportMediaset - facebook.com facebook