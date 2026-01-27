In un’intervista, Jamie Lee Curtis ha condiviso la sua esperienza con il film Everything Everywhere All at Once, confessando di aver trovato il copione complesso e difficile da comprendere. La sua testimonianza mette in luce la natura intricata di un film che esplora temi e narrazioni non lineari, sottolineando l’impegno richiesto dagli attori per interpretare ruoli in storie di difficile decifrazione.

Nel caso di Everything Everywhere All at Once, Jamie Lee Curtis ha ammesso di essersi trovata in pieno "multiverso incomprensibile". Eppure, da quel caos è nata una delle sue interpretazioni più premiate e discusse. Jamie Lee Curtis ha confessato di non aver compreso affatto il copione di Everything Everywhere All at Once alla prima lettura, nonostante il ruolo le abbia fruttato un Oscar. L'attrice spiega però perché il personaggio di Deirdre fosse chiarissimo e profondamente umano. Curtis e il copione impossibile del suo multiverso Avere esperienza non significa decifrare tutto al primo colpo, soprattutto quando ti capita in mano un copione come quello del film rivelazione del 2022, Everything Everywhere All at Once. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jamie Lee Curtis svela che su Everything Everywhere: "Non ho capito niente del copione"

