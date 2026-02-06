Jamie Lee Curtis su Trump | ‘L’ICE serve a distrarci dai file di Epstein’

Giovedì mattina Jamie Lee Curtis ha preso posizione contro l’amministrazione Trump. L’attrice premio Oscar ha commentato le politiche dell’ICE, sostenendo che sono un modo per distrarci dai veri scandali, come i file di Epstein. Curtis stava partecipando all’inaugurazione di una nuova cucina e centro di supporto a Hollywood, promossa dall’organizzazione no-profit Project Angel Food.

Giovedì mattina, l’attrice premio Oscar J amie Lee Curtis si è espressa contro l’amministrazione Trump mentre aiutava l’organizzazione no-profit Project Angel Food a inaugurare la sua nuova The Chuck Lorre Family Foundation Kitchen & Campus a Hollywood. Parole di fuoco contro Trump. “Ogni giorno penso che non sarò più scioccato e poi mi sconvolgo”, mi ha detto Curtis. “È semplicemente disumano. È disumano il modo in cui questa amministrazione tratta i suoi cittadini, i suoi elettori e le persone bisognose. È abominevole quello che stanno facendo. La situazione dell’ ICE è fuori controllo. È semplicemente una distrazione per farci distrarre dai dossier Epstein “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

