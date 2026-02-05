Maltempo allerta meteo arancione e gialla e scuole chiuse domani 6 febbraio | le regioni a rischio
Domani l’Italia si sveglia sotto pioggia e vento forte. La Protezione civile ha emesso allerte arancioni in Calabria e Lazio, mentre altre 13 regioni sono sotto allerta gialla. Le scuole di molte zone resteranno chiuse a causa delle condizioni meteo avverse. La situazione resta sotto controllo, ma si consiglia di evitare spostamenti non necessari.
Ondata di maltempo sull'Italia per la giornata di domani venerdì 6 febbraio. La Protezione civile ha valutato allerta meteo arancione in Calabria e Lazio e allerta Gialla in 13 regioni. Scuole chiuse in diversi comuni, l'elenco in aggiornamento.🔗 Leggi su Fanpage.it
Maltempo, allerta meteo gialla e scuole chiuse per neve domani 3 febbraio 2026: le regioni a rischio
Domani, 3 febbraio 2026, diverse regioni italiane si preparano a fronteggiare il maltempo.
Maltempo, allerta meteo arancione domani 28 gennaio per neve e pioggia e scuole chiuse: le regioni a rischio
Domani, mercoledì 28 gennaio 2026, è prevista un’allerta meteo arancione per neve e pioggia.
Argomenti discussi: Maltempo, domani allerta meteo arancione in Sardegna, gialla in 9 Regioni; Allerta maltempo, condizioni meteo avverse per piogge e temporali e codice arancione a Cagliari sabato 31 gennaio per rischio idrogeologico; Maltempo, allerta meteo da arancione a gialla in quasi tutta Italia: regioni a rischio; Oggi allerta gialla in 5 regioni: Calabria, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto - Lunedì Tajani in Calabria, Sicilia e Sardegna.
Maltempo, scatta l’allarme arancione nel Vibonese, scuole chiuse in diversi Comuni | ELENCOSarà un venerdì caratterizzato ancora dal maltempo. La Protezione Civile regionale ha emanato il bollettino di allerta meteo ... zoom24.it
Maltempo in arrivo, allerta arancione sul Tirreno cosentino. I sindaci chiudono le scuole. facebook
#TG2000 - #Maltempo, allerta in 9 Regioni. Neve su #Cortina #5febbraio #allertameteo #meteo #clima #Cronaca #News #TV2000 @tg2000it x.com
