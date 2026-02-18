Usa all' asta il manoscritto di ' On the Road' di Jack Kerouac

Il prossimo 12 marzo sarà messo all’asta da Christie’s, a New York, il manoscritto di ‘On the Road’, il capolavoro di Jack Kerouac. L’autore statunitense scrisse il testo nell’aprile del 1951, a circa 30 isolati dal luogo in cui si terrà l’asta, su un rotolo di oltre 36 metri. Kerouac unì lunghi fogli di carta da lucido con del nastro adesivo, alimentando il rotolo continuo nella macchina da scrivere, e completò la prima bozza in un unico paragrafo senza interruzioni, a spaziatura singola, durante tre settimane frenetiche. “Kerouac utilizzò questo espediente per poter scrivere senza interruzioni, lasciando che le parole scorressero sulla pagina a piena velocità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

“Sulla strada” scritto su un rotolo da telescrivente: in vendita a 4 milioni di dollari il manoscritto originale di Jack KerouacA 57 anni dalla morte di Jack Kerouac, il suo rotolo dattiloscritto di “On the road” torna sotto i riflettori.

Usa: all’asta l’antenato del Mac costruito 45 anni faNella lista di oggetti all’asta della casa d’aste John Moran è apparso un pezzo davvero pregiato: un Mac primordiale. Si tratta del primo personal computer di casa Apple, costruito a mano da Steve ... 105.net

Neal Cassady e Jack Kerouac. Il nucleo incandescente della beat generation. Sono loro due ad aver venduto milioni di jeans, ad aver spinto generazioni di ragazzi a saltare dalla finestra con lo zaino in spalla. Gran parte della cultura alternativa del dopoguerr facebook

