Processo Petrolini sesta udienza in Corte d’Assise

Si svolge a Parma la sesta udienza del processo a Chiara Petrolini, la studentessa 22enne accusata del duplice omicidio premeditato dei suoi neonati, trovati sepolti nel giardino di casa a distanza di un anno e mezzo. La corte ascolta le testimonianze e valuta le prove a carico dell’imputata in un procedimento che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

È tornato in aula, in Corte d’Assise a Parma, il processo a Chiara Petrolini, la studentessa 22enne accusata del duplice omicidio premeditato dei figli neonati, trovati sepolti nel giardino di casa a un anno e mezzo di distanza l’uno dall’altro. Per la sesta udienza la giovane, agli arresti.🔗 Leggi su Parmatoday.it Il processo in Corte d’assise. Troppo pubblico per Maati. Le udienze a numero chiuso

Processo Petrolini, oggi testimonianza del papà dei neonati in aula - Ore 14 del 06/10/2025

OnePodcast. . Chiara Petrolini, a soli 21 anni, ha nascosto la gravidanza partorendo in casa. Il cadavere del bambino viene ritrovato in giardino, portando a un’indagine che ha scosso l’Italia. Attualmente è in corso, davanti alla Corte d’Assise di Parma, il proce - facebook.com facebook

