Violenza nella notte di San Valentino | 56enne arrestato

Un uomo di 56 anni è stato arrestato a Morra De Sanctis dopo aver aggredito un familiare durante la notte di San Valentino. La lite si è scatenata nel suo domicilio e ha richiesto l’intervento dei Carabinieri, chiamati da un vicino preoccupato. Quando sono arrivati, i militari hanno trovato l’uomo in stato di agitazione e hanno deciso di portarlo in caserma. L’indagato, già conosciuto alle forze dell’ordine, è accusato di aver maltrattato e ferito un membro della famiglia, minacciando anche gli agenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Acora un episodio di violenza consumatosi tra le mura domestiche. È accaduto a Morra De Sanctis dove, alle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno tratto in arresto un 56enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni personali, nonché minacce e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è scaturito da una richiesta pervenuta al “112” nella notte di San Valentino. I militari si sono immediatamente portati presso l’abitazione segnalata dove, poco prima, si sarebbe verificata una violenta lite tra l’uomo e la compagna convivente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Violenza nella notte di San Valentino: 56enne arrestato “I love you, Paul”, una grande storia d’Amore nella notte di San Valentino Il Teatro del Seminario Vescovile di Bergamo Alta ospita, nella notte di San Valentino, l’anteprima nazionale della performance teatrale “I love you, Paul”. Serie A, stasera il Derby d’Italia: tutto in 90 minuti nella notte di San Valentino Il Derby d’Italia di questa sera si gioca sotto il segno delle assenze: Chivu recupera Barella e Calhanoglu, ma pensa già alla Champions League, mentre Spalletti deve gestire l’emergenza Thuram. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Ancora violenza nella zona della movida: oltre dieci giovani coinvolti, un ferito; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Violenza nella notte. Accoltellato dal branco nella ’zona rossa’. Caccia agli aggressori; Ragazzo accoltellato durante una rapina all'alba a Milano. Violenza nella notte. Accoltellato dal branco nella «zona rossa». Caccia agli aggressoriLa vittima è un romeno di 36 anni ricoverato in terapia intensiva. Alla base dell’agguato avvenuto al Tempio un regolamento di conti. Si cercano nordafricani fuggiti prima dell’arrivo della polizia. msn.com Il 25% degli adolescenti italiani ha subito atteggiamenti violenti nella relazione, diffusi anche i comportamenti di controllo: il reportIl rapporto di Save the Children rivela dati allarmanti sulla violenza nelle relazioni tra adolescenti in Italia ... ilfattoquotidiano.it Il San Valentino più autentico non fa rumore: ti sceglie piano, ti resta accanto senza pretese. L’amore di un gatto è così :sottile, intenzionale, profondamente suo. Non ha bisogno di proclami: parla nei suoi battiti di ciglia lenti, nei tocchi leggeri, in quella presen facebook