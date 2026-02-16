Arezzo dedica oggi una grande festa alla Madonna del Conforto, mentre il vescovo Pizzaballa invita a guardare oltre le macerie. La celebrazione si svolge nel centro storico, con migliaia di fedeli provenienti dai paesi vicini. Durante la messa, il vescovo ha sottolineato l’importanza di trovare speranza anche nei momenti più difficili. La giornata prevede processioni e momenti di preghiera, attirando l’attenzione di tutta la comunità locale.

Arezzo, 16 febbraio 2026 – Grande festa nella diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro per la solennità della Madonna del Conforto. Una grande partecipazione di popolo che ha gremito la cattedrale di Arezzo ininterrottamente dalle prime ore del mattino e fino a tarda notte, con l’omaggio alla Madre di Dio da parte di persone provenienti da tutto il territorio diocesano e oltre. Ospite della giornata il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, che dopo l’incontro pubblico della giornata precedente in San Francesco, con quasi mille partecipanti, ha presieduto la Messa Pontificale delle 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo celebra la Madonna del Conforto, Pizzaballa: “Andare oltre lo sguardo sulle macerie”

Il cardinale Pizzaballa ha celebrato un pontificale in piazza Grande per la festa della Madonna del Conforto, attirando centinaia di fedeli.

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, sarà nuovamente a Arezzo per partecipare alle celebrazioni della Madonna del Conforto il 15 febbraio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.