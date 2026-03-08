Lo sguardo dei bambini oltre la guerra

È stata inaugurata nella ex chiesa di Santa Maria della Misericordia la mostra fotografica intitolata “Mardin Youth’s Cartographies”. L’esposizione presenta le immagini scattate dai bambini di Mardin, catturando i loro punti di vista oltre i confini della guerra. L’evento è promosso dal Comune di Perugia e invita i visitatori a scoprire il mondo visto dai più piccoli.

È stata inaugurata nell'ex chiesa di Santa Maria della Misericordia, la mostra fotografica "Mardin Youth's Cartographies", lo sguardo dei bambini oltre i confini della guerra, promossa dal Comune di Perugia. L'esposizione è visitabile fino al 22 marzo dalle 11 alle 18 con ingresso gratuito. La mostra nasce dall'esperienza di Fotohane Darkroom, organizzazione no profit attiva nel sud-est della Turchia, nelle aree di confine con Siria e Iraq, dove realizza progetti educativi e artistici rivolti a bambini e ragazzi che vivono in contesti segnati dai conflitti. Ideato dal fotografo Serbest Salih, il progetto affida ai giovani partecipanti macchine fotografiche analogiche e allestisce camere oscure mobili all'interno di case o spazi di fortuna.