A Bologna, l’Unipol Arena ha registrato il tutto esaurito durante il concerto di Olly, il cantautore e rapper genovese, che si è esibito insieme a Tredici Pietro. La serata si è concentrata sull'esecuzione di “Depresso Fortunato”, attirando numerosi fan che hanno riempito il palco e l’intera arena. L’evento si è svolto lunedì sera, dimostrando una grande partecipazione del pubblico presente.

Bologna, 17 marzo 2026 – Un’ Unipol Arena gremita come nelle grandi occasioni. Un sold out da mesi. Un concerto memorabile per Olly, cantautore e rapper genovese, che lunedì sera ha infiammato il pubblico di Casalecchio. Con tanto di sorpresa, visto che sul palco è salito anche l’amico rapper Tredici Pietro. Che, del resto, giocava in casa. E assieme all’amico genovese ha cantato a squarciagola il brano ‘Depresso fortunato’, fino all’ abbraccio finale fra i due. Olly è salito su una tavolata, circondato dagli amici musicisti: uno dei momenti più acclamati dal pubblico del palazzetto. L’esibizione, infatti, è stata rilanciatissima sui social all’insegna di “Genova Bolo una cosa sola”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Olly e Tredici Pietro insieme live a Bologna sulle note di ‘Depresso Fortunato’ / Foto

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