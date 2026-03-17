Olimpiadi Neuroscienze | il Fermi di Catanzaro in gara

L'Istituto E. Fermi di Catanzaro ha partecipato alla fase regionale delle Olimpiadi di Neuroscienze e si è distinto, portando a casa il risultato migliore. La competizione si è svolta con studenti provenienti da diverse scuole della regione, e il team del Fermi ha dimostrato una preparazione solida e un buon livello di conoscenza. La vittoria permette ora all’istituto di accedere alla fase successiva della competizione.

L’Istituto E. Fermi di Catanzaro ha dominato la fase regionale delle Olimpiadi di Neuroscienze, confermando una tradizione di eccellenza che si ripete nel tempo. Mario Lupia della classe 5I ha ottenuto il primo posto assoluto, mentre Giovanni Lostumbo della 4G si è classificato secondo tra oltre 50 partecipanti provenienti da dieci scuole calabresi. La vittoria si è consolidata durante la gara svoltasi presso l’Università Magna Gracia di Catanzaro, dove gli studenti hanno affrontato prove complesse su temi come la plasticità neurale e le malattie del sistema nervoso. Il successo non è isolato: lo scorso anno il liceo aveva già sfiorato la vittoria nazionale, dimostrando costanza nei risultati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olimpiadi Neuroscienze: il Fermi di Catanzaro in gara Articoli correlati Ex uffici in via Fermi, deserta la seconda gara: "Si fermi la svendita dell'immobile"Diritti in Comune informa dell'esito negativo della procedura e invita l'amministrazione pisana a interrompere l'iter di vendita Anche la seconda... Catanzaro ad Atene: il Maestro Scalzo in gara conLa città di Catanzaro si prepara a lasciare il territorio calabrese per affrontare una sfida internazionale ad Atene, dove l’Accademia Centrale Wushu... Aggiornamenti e notizie su Olimpiadi Neuroscienze Argomenti discussi: A Lorenzo Di Gaetano, del Fermi, le Regionali di neuroscienze. Il Liceo scientifico E. Fermi vince di nuovo la fase regionale delle Olimpiadi di NeuroscienzeL’Istituto di istruzione superiore E. Fermi di Catanzaro ha conquistato il podio della Calabria nell’autorevole competizione delle Olimpiadi delle Neuroscienze, per la quale sono stati eccellenti ... catanzaroinforma.it Il Greppi alle Olimpiadi delle Neuroscienze con cinque studentiAnche l'Istituto superiore Greppi di Monticello ha preso parte, sabato 14 marzo, alla fase regionale delle Olimpiadi delle Neuroscienze, una competizione ... casateonline.it