Catanzaro si prepara a partecipare al 6th Acropolis Wushu International Open Tournament ad Atene, dove l’Accademia Centrale Wushu rappresenterà l’Italia. Il Maestro Scalzo sarà in gara con i suoi allievi, pronti a confrontarsi con altri atleti provenienti da diverse nazioni. La competizione si svolgerà nella capitale greca e vedrà coinvolti numerosi praticanti di arti marziali.

La città di Catanzaro si prepara a lasciare il territorio calabrese per affrontare una sfida internazionale ad Atene, dove l’Accademia Centrale Wushu rappresenterà l’Italia nel prestigioso 6th Acropolis Wushu International Open Tournament. La squadra guidata dal maestro Massimo Scalzo partirà nei prossimi giorni per la capitale greca, portando con sé mesi di preparazione tecnica e atletica mirata. Questa missione non riguarda solo gli atleti giovani, ma include anche lo stesso Maestro Capo Scuola che scenderà sul tappeto nella disciplina dello Xingyiquan, dimostrando uno spirito di condivisione del percorso di crescita. Il legame diretto con la Cina permette all’accademia di mantenere un livello tecnico autentico, offrendo ai ragazzi di Catanzaro l’opportunità di confrontarsi con le migliori scuole europee e mondiali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catanzaro ad Atene: il Maestro Scalzo in gara con

Articoli correlati

Catanzaro-Atene, un ponte culturale: il leader Pasok sbarcaCatanzaro e Atene, un dialogo mediterraneo: l’incontro tra il sindaco Fiorita e il presidente del Pasok Nikos Androulakis Catanzaro si è fatta oggi...

Provinciali Catanzaro: Pd si confronta con il centrosinistra in una corsa ad handicap**Catanzaro, il voto delle Provinciali si trasforma in una corsa ad handicap per il Pd e il centrosinistra** Nel cuore della Calabria, dove il clima...