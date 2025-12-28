Rimini Comunità Solare traccia un primo bilancio definito estremamente positivo

Rimini Comunità Solare, a meno di un anno dalla firma del Patto il 4 febbraio 2025, presenta un primo bilancio definito “estremamente positivo”. L’iniziativa, avviata al Centro Congressi SGR alla presenza delle autorità locali, mira a promuovere lo sviluppo sostenibile e l’efficienza energetica nel territorio riminese. Questo primo aggiornamento evidenzia i risultati raggiunti e gli obiettivi futuri del programma, volto a consolidare l’impegno della città verso un modello energetico più sostenibile.

A meno di un anno dalla firma ufficiale del Patto, avvenuta il 4 febbraio 2025 al Centro Congressi SGR, alla presenza del Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e del Vice-Presidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla, il programma Rimini Comunità Solare 2035 traccia un primo bilancio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

