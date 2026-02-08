Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | Malagò valuta bilancio positivo tra sorprese investimenti e qualche rimpianto

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha fatto il punto sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ha parlato di sorprese e investimenti, dicendo che nel complesso l’evento è andato bene. Non ha nascosto qualche delusione per le medaglie che sono sfuggite, ma si è detto comunque soddisfatto dei risultati complessivi.

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha espresso un bilancio complessivamente positivo sulle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, pur ammettendo un certo rammarico per alcune occasioni mancate nella conquista di medaglie. La riflessione, riportata da Italpress l’8 febbraio 2026, giunge a pochi giorni dalla conclusione dei Giochi invernali, che hanno visto l’Italia protagonista con una performance a sorpresa in diverse discipline. L’analisi del presidente Malagò non si limita a un semplice conteggio di medaglie, ma approfondisce le dinamiche che hanno portato a successi inattesi e, parallelamente, a delusioni in ambiti dove le aspettative erano più elevate.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Durante l’evento “Italia in Gioco – CIP e RAI fanno squadra”, Malagò e De Sanctis hanno evidenziato l’importanza di unire Olimpiadi e Paralimpiadi in un percorso condiviso, sottolineando le sfide culturali e organizzative e l’obiettivo di rafforzare il ruolo del movimento paralimpico nel contesto dei Giochi Milano-Cortina 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Olimpiadi in diretta Oggi: Live delle gare dei Giochi Invernali; Cosa fare a Milano durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026; Milano Cortina 2026: le cinque grandi contraddizioni dei Giochi Invernali; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi, argento per la staffetta di biathlon. Tre bronzi con Goggia, Dalmasso e Lorello ... tg24.sky.it

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: Italia seconda dietro alla Norvegia, ma prima per numero di podi!Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d'Apertura si è ... oasport.it

Nuovo scontro alle Olimpiadi di Milano-Cortina: Donald Trump attacca lo sciatore americano Hunter Hess, 27 anni, definendolo “un vero perdente”. Hess, presente in Italia per i Giochi, aveva dichiarato in un’intervista che rappresentare gli Stati Uniti suscita facebook

Le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, in tempo reale #MilanoCortina2026 #Olimpiadi x.com