Olimpiadi arrivano le indagini e la prima conta dei danni | ecco ciò che ci aspetta nei prossimi anni

Dopo le celebrazioni delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, con medaglie, inni e riconoscimenti per l’innovazione italiana, arrivano le prime verifiche ufficiali e le indagini sui progetti e le spese sostenute. Le autorità competenti stanno avviando le verifiche preliminari, mentre si prepara una prima ricognizione dei costi e delle eventuali irregolarità legate all’organizzazione e ai lavori connessi all’evento.

Sarebbe semplice, adesso, scrivere che l’avevamo detto e previsto. Dopo i fasti delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, dopo le medaglie, gli inni, gli elogi autocelebrativi dell’inventiva e creatività italiana, arrivano le indagini e la prima conta dei danni. Si tratta ancora di avvisaglie, ma indicative di ciò che ci attende nei prossimi anni. Non si spendono 7 miliardi di euro (due per l’organizzazione e cinque per le opere infrastrutturali connesse) pensando che tutto fili liscio. Infatti, fin dalla fase di preparazione erano emerse tali e tante criticità che avrebbero dovuto rendere più cauti e meno trionfalistici i responsabili del grande spettacolo di neve e sport. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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