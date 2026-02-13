Caffaro demolizione e bonifica al via | cosa ci aspetta nei prossimi mesi

A Brescia, la demolizione dello stabilimento Caffaro è iniziata, spinta dal bisogno di bonificare un'area contaminata da anni di attività industriale. La decisione arriva dopo decenni di inquinamento e rappresenta un passo fondamentale per restituire quella zona alla città. Nei prossimi mesi, i lavori di demolizione interesseranno il primo edificio tra via Nullo e via Milano, aprendo la strada alla bonifica dell’intera area. L’obiettivo è completare tutte le operazioni entro il 2030, con un impegno concreto di risanamento ambientale e di riqualificazione urbana.

Sarà un'operazione lunga e complicata: il sito è ancora pieno di veleni. L'obiettivo è concludere la bonifica entro il 2030, poi il nuovo parco entro il 2032: giornata storica per la città A Brescia si fa la storia: al via la demolizione del primo fabbricato dello stabilimento Caffaro tra le vie Nullo e Milano, fase propedeutica al successivo avvio della bonifica dell'area, la celeberrima "fabbrica dei veleni", con l'obiettivo di concludere i lavori entro il 2030, e nei due anni successivi (deadline indicativa fissata al 2032) di realizzare il nuovo e grande parco che diventerebbe simbolo della rinascita ambientale della città.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

